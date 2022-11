Second Free Practice Results 2022 Sao Paulo F1 Grand Prix

12 November 2022 by Leopold 1 min read

Event: Brazilian Sao Paulo Grand Prix

Track: Autodromo Interlagos

Weather: dry 23.9°C

Tarmac: wet 42.6°C

Humidity: 64%

Wind: 1.7 m/s W

Pressure: 924 bar

FP2 Times Table 2022 Sao Paulo GP

