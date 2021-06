A day "OFF” in Madrid with Carlos Sainz

Después de una semana intensa en Italia tras volver de una carrera, aprovecho para hacer una visita rápida a Madrid. En un par de días intento hacer todo tipo de cosas como visitar a mis amigos, ver a mi familia y por supuesto hacer algo de deporte y meter algún entrenamiento. Espero que os guste este día completo y algo distinto que pudimos grabar hace poco.

After an intense week in Italy returning from a race, I took the opportunity to make a quick visit to Madrid. In a couple of days I tried to do all sorts of things like visit my friends, see my family and of course do some sport and get some training in. I hope you like this entire day of footage of something different that we were able to record a little while ago.

Check out more items on this website about: