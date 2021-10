Press Conference Schedule 2021 Turkish F1 GP

THURSDAY, 07 OCTOBER, 1330 HOURS LOCAL TIME

Lance Stroll (Aston Martin)

Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso (Alpine)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Mick Schumacher (Haas)

Lewis Hamilton (Mercedes)

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Sergio Pérez (Red Bull)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Esteban Ocon (Alpine)

Charles Leclerc (Ferrari)

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

George Russell (Williams)

Nikita Mazepin (Haas)

Lando Norris (McLaren)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Nicholas Latifi (Williams)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Carlos Sainz (Ferrari)

FRIDAY, 08 OCTOBER, 1300 HOURS LOCAL TIME

Franz Tost (AlphaTauri)

Otmar Szafnauer (Aston Martin)

Laurent Mekies (Ferrari)

Frederic Vasseur (Alfa Romeo)

Guenther Steiner (Haas)

Jost Capito (Williams)

SATURDAY, 09 OCTOBER, POST-QUALIFYING

First three finishing drivers

SUNDAY, 10 OCTOBER, POST-RACE

First three finishing drivers

