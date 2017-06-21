World's Fastest Gamer | Jenson Button talks esports

Jenson Button, McLaren Honda driver and former Formula 1 World Champion talks about the precision driving skills of esports gamers and the level of engineering detail virtual racers can learn when gaming.
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