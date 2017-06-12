Lewis celebrates a Canadian Grand Prix Grand Slam!

Pole, fastest lap, the win and every lap led... The 2017 Canadian Grand Prix belonged to Lewis Hamilton...
Join him for the celebrations from the Montreal paddock!
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