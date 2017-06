F1 Results

Race results 2017 Azerbaijan F1 grand prix

F1 Racing event: Azerbaijan Grand Prix

F1 Circuit: Baku street circuit.

Weather: Sunny, Clear Sky, 26ºC

Tarmac: Dry 37ºC

See current 2017 F1 Championship Standings

See current 2017 F1 Calendar

See All Time F1 Drivers Rankings

See All Time F1 Teams Rankings

F1 Classification 2017 Azerbaijan Grand Prix

Fastest lap: 1:43.441 min by Sebastian Vettel, Ferrari SF70H on lap 47 @ 208.919 km/h

Highest speed: 336.4 km/h by Daniel Ricciardo, Red Bull RB13

Book discounted tickets and reservate your hotel room in our F1 Tickets Shop.